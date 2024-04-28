Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч

У ніч проти 28 квітня вибухи лунали в Севському районі Брянської області

Росія заявила про атаку дронів на Брянську область

У ніч на 28 квітня в Миколаєві пролунали вибухи. Безпілотники атакували Брянську область РФ. У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Миколаєві

Близько 4:40 28 квітня в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом», – написав він.

У місті та області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» поблизу Миколаєва.

Атака дронів на Брянську область

У ніч на 28 квітня на Брянщині у Росії лунали вибухи. Область нібито атакували безпілотники. Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За даними російських Telegram-каналів, удари безпілотниками по регіону почались ще близько 23:10 27 квітня. Повідомлялося про щонайменше 10 вибухів.

Вибухи продовжились і пізніше. У ніч проти 28 квітня вибухи чули в Севському районі області. Російський чиновник поінформував про нібито відбиття повітряної атаки, та заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу. Губернатор Брянської області повідомив, що постраждалих внаслідок ударів безпілотників немає.

У коментарях в місцевих пабліках жителі пишуть про влучання в одну з електропідстанцій. Офіційної інформації наразі немає.

У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах

У турецькому місті Адіамані поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї в начальника дільниці та інспектора Управління громадської безпеки.

Вони були госпіталізовані з тяжкими пораненнями, однак їх не вдалося врятувати. Нападник був затриманий. Ведеться судове та адміністративне розслідування.

Телеканал Halk TV повідомляв, що внаслідок стрілянини в поліцейській дільниці вісьмох людей було поранено.

Орбан пояснив, чому блокує допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, мають давати Угорщині. Про це пише Telex.

Голова угорського уряду заявив, що через виділення коштів Україні страждає європейський середній клас. На його думку, Європейський союз має виділяти для України якомога менше фінансової допомоги.

Він додав, що блокує передачу грошової допомоги для України, зокрема, через те, що Брюсель має виділяти фіндопомогу Угорщині.

«Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні», – сказав угорський прем’єр і додав, що дехто називає це правом вето.

Україна перетворила спортивний літак на ударний дрон

Україна знайшла спосіб завдавати ударів по важливих об'єктах російських терористів у глибині Росії. Для цього українські інженери, ймовірно, перетворили спортивний літак на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії, пише Forbes.

Видання навело фото російського пропагандиста Кирила Федорова, де зображено саморобний безпілотний літальний апарат, що розбився у російському полі. За даними Forbes, це літак перероблений у безпілотник Skyranger Nynja, який продається в Україні у вигляді швидкозбірного комплекту, або навіть вже готового літака.

Дрон може подолати до 600 км на швидкості у 160 км/год, з корисним навантаженням у понад 200 кілограмів. На дрон Nynja прикріпили відеокамеру, а зв'язок, скоріше за все, підтримувався через супутник, для автономної навігації використали GPS. Бойове навантаження літака склала закріплена внизу легка авіабомба ФАБ-100.