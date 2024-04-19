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Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)
Росія зранку 19 квітня обстріляла центр Дніпра
фото: Сергій Лисак/Telegram

На цю хвилину відомо про 15 поранених та двоє загиблих  Дніпрі

У Дніпрі зросла кількість поранених та загиблих внаслідок російської атаки зранку, 19 квітня. Також відомо, що області після обстрілу Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео) фото 1

«Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні», – повідомив Лисак.

За його словами, Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині.

Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео) фото 2

«Важкі ніч та ранок. Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще дві – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених», – повідомив Лисак.

Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео) фото 3

«Кривий Ріг – постраждало троє людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і двоє дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким», – додав голова ОДА.

Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок. 

Теги: росія Дніпро Кривий Ріг Telegram будинок тривога дитина

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