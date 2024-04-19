Двоє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)

На цю хвилину відомо про 15 поранених та двоє загиблих Дніпрі

У Дніпрі зросла кількість поранених та загиблих внаслідок російської атаки зранку, 19 квітня. Також відомо, що області після обстрілу Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні», – повідомив Лисак.

За його словами, Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині.

«Важкі ніч та ранок. Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще дві – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених», – повідомив Лисак.

«Кривий Ріг – постраждало троє людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і двоє дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким», – додав голова ОДА.

Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок.