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У Херсоні пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Херсоні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 21:54 в Херсоні розпочалася повітряна тривога

01 травня о 23:41 в Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Херсоні та області тривала з 21:54 до 23:39. Про вибухи повідомили одразу по закінченню тривоги.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Херсоні пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 квітня у Херсонській області російські загарбники обстріляли житлові квартали і поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, АЗС, газопроводи, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. 

Триває 798 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Загалом, 30 квітня, ворог завдав вісім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: Херсон ворог тривога

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