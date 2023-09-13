У Києві пройде панахида за загиблими журналістами

Останні воєнні роки стали надзвичайно важкими для українських журналістів

У п’ятницю, 15 вересня, о 15.00 у київському храмі Святого Миколи Набережного (ПЦУ), де похований Георгій Гонгадзе, пройде поминальне богослужіння за всіма загиблими українськими медійниками, повідомляє інформаційна служба Національної спілки журналістів.

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Заупокійна служба у День пам’яті українських журналістів, який з ініціативи НСЖУ відзначається у третю п’ятницю вересня, проводиться вчетверте. Її мета – вшанування пам’яті всіх медійників, які загинули, виконуючи свій професійний та громадянський обов’язок.

Останні воєнні роки стали надзвичайно важкими для українських журналістів. Принаймні 72 медійника загинули, захищаючи Батьківщину кожен по-своєму: хтось зі зброєю в руках, а хтось – виконуючи свій професійний журналістський обов’язок. Багато з них стали невинними жертвами агресора.

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«День пам’яті українських журналістів – нагода ще раз сказати суспільству про важливість журналістики в сучасному світі та про велику ціну, яку доводиться платити тим, хто відстоює право людей на об’єктивну і оперативну інформацію, – каже голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Журналісти важливі!»

Панахиду (літію) за загиблими журналістами відправить настоятель храму Святого Миколи Набережного протоієрей Стефан Яремчук, який був знайомий із Георгієм Гонгадзе і відправи якого постійно відвідував Георгій з родиною.

Адреса церкви: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 12/8 (метро Контрактова площа).