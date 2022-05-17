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    Розширення НАТО: Байден прийме у Білому дому лідерів Швеції й Фінляндії

    Президент США Джозеф Байден&nbsp; - Розширення НАТО: Байден прийме у Білому дому лідерів Швеції й Фінляндії
    Президент США Джозеф Байден 
    фото: President Joe Biden

    Зустріч має відбутися 19 травня

    Президент США Джо Байден планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції й президентом Фінляндії в Вашингтоні, щоби обговорити перспективи приєднання двох країн до НАТО, а також інші питання, зокрема, й щодо підтримки України.

    Зустріч має відбутися 19 травня, повідомили у вівторок у Білому домі.

    «У четвер президент Байден прийме в Білому домі прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністьо», – зазначається в повідомленні.

    У Білому домі підкреслили, що лідери обговорять заявки Фінляндії й Швеції щодо приєднання країн до НАТО, питання європейської безпеки, зміцнення партнерських відносин з низки глобальних питань, а також підтримку України.

    У вівторок, 17 травня глава МЗС Швеції Анн Лінде підписала відповідну заявку. Цього ж дня фінський парламент проголосував за приєднання країни до Північноатлантичного альянсу. І цього ж дня Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

    Намір урядів Фінляндії й Швеції був переважно підтриманий громадянами та всіма політичними силами в обох країнах. Свою підтримку такого кроку вже висловили більшість членів НАТО й офіційний Брюссель.

    Нагадаємо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

    Тим часом Швеція вже підписала заявку на вступ до НАТО. Документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії.

    Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО.

    Теги: Швеція росія окупанти США НАТО війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Розширення НАТО: Байден прийме у Білому дому лідерів Швеції й Фінляндії