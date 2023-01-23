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Указ про мобілізацію в РФ продовжує діяти. Кремль повідомив деталі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Указ про мобілізацію в РФ продовжує діяти. Кремль повідомив деталі
У Росії розповіли, кому чекати на мобілізацію
фото: d23segodnya.felipevarela.com

Указ про мобілізацію набув чинності в РФ 21 вересня 2022 року

Наказ Володимира Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти через те, що передбачає не лише необхідність призову потрібної кількості людей, а й проведення інших заходів. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Інші заходи, прописані в указі про часткову мобілізацію та необхідні для забезпечення завдань ЗС РФ, продовжують виконуватися. Тому указ президента Росії все ще діє, але в іншій частині.

«Призов у рамках часткової мобілізації здійснювався до досягнення встановленої чисельності, було досягнуто, у зв'язку з чим заклик громадян у рамках часткової мобілізації було зупинено, завершено», – розповідає представник Кремля.

Путін не планує змінювати статусу «спецоперації» або оголошувати про продовження часткової мобілізації в РФ. За словами Пєскова, інформація, що поширилася в мережі, є чутками. У питаннях часткової мобілізації він закликав орієнтуватись виключно на заяви російського лідера. В даний час в РФ, пояснив Пєсков, здійснюється призов на строкову військову службу.

Нагадаємо, що часткова мобілізація розпочалася в РФ 21 вересня 2022 року. Відповідний указ був підписаний Путіним. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що до армії планують мобілізувати 300 тис. резервістів.

Варто зазначити, що в указі диктатора про мобілізацію, який оприлюднили, приховали один з пунктів. Так, в документі на сайті Кремля грифом «Для службового користування» був пропущений 7 пункт.  Джерело в Кремлі повідомило, що засекречений пункт дозволяє набрати до російської армії до 1 мільйона людей.

Нагадаємо, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони.

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Теги: мобілізація війна путін Дмитро Пєсков військові

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