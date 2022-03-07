Українська делегація прибула на третій раунд переговорів із Росією (відео)

Представники України прибули до Білорусі на гвинтокрилах

Сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією про припинення війни.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, третій раунд переговорів розпочнеться о 16:00.

Як відомо, українська делегація вже прибула на місце зустрічі з делегацією із Росією.

Автор: Главком

За інформацією російського ЗМІ, делегація країни-окупанта також вже вилетіла до Білорусі. Водночас член української делегації Давид Арахамія раніше підтвердив, що він з колегами також у дорозі.

Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.