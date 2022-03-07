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    Українська делегація прибула на третій раунд переговорів із Росією (відео)

    Делегація відправилася до місця перемовин - Українська делегація прибула на третій раунд переговорів із Росією (відео)
    Делегація відправилася до місця перемовин
    скріншот із відео

    Представники України прибули до Білорусі на гвинтокрилах

    Сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією про припинення війни.

    За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, третій раунд переговорів розпочнеться о 16:00.

    Як відомо, українська делегація вже прибула на місце зустрічі з делегацією із Росією.

    Автор: Главком

    За інформацією російського ЗМІ, делегація країни-окупанта також вже вилетіла до Білорусі. Водночас член української делегації Давид Арахамія раніше підтвердив, що він з колегами також у дорозі.

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.

    Теги: Білорусь Росія окупанти ЗМІ Україна
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    Українська делегація прибула на третій раунд переговорів із Росією (відео)