Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади

Одещина продовжує оговтуватися після одного з наймасштабніших обстрілів за останній час, коли ворожі сили скерували на регіон близько 300 ворожих цілей. За даними Одеської ОВА, лише за півтори доби на область було випущено понад 130 дронів типу «шахед», удари завдавались по критичній інфраструктурі, пише «Главком».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ситуація з електропостачанням залишається складною, але всі служби працюють у максимально активному режимі, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в домівках. Вдалося частково відновити критичну інфраструктуру, а вода повернулась у багатьох будинках. Влада очікує, що найближчим часом водопостачання буде відновлено повністю, а також запустять котельні для подачі тепла.

Наразі по всій області працюють пункти незламності, до яких за останню добу звернулося близько 19 тисяч осіб. Пункти допомагають з отриманням води, продуктів, зарядкою гаджетів та надають медичну підтримку. «Продукти і вода є. Хліб у магазинах у повному асортименті, ціни без змін. Полиці наповнені бутильованою питною водою, попит на неї не перевищує норму», – повідомляє Кіпер.

Щодо пального, то на Одещині немає дефіциту пального. Для спеціальних служб АЗС мають резерв палива, а палива для генераторів постійно підвозять. Незначні черги зафіксовані лише через заправку каністр для генераторів.

Щодо транспорту, то в Одесі робота електротранспорту тимчасово зупинена. Пасажирів перевозять автобуси, а на понеділок заплановано запуск додаткових соціальних маршрутів.

Медична допомога надається в повному обсязі, розгорнуті додаткові пункти медичної підтримки в усіх закладах охорони здоров’я. «Екстрена медична допомога та служба крові працюють в штатному режимі», – уточнив Олег Кіпер.

Керівництво області запевняє, що ситуація з санітарно-епідеміологічною обстановкою знаходиться під контролем. Якість води відповідає нормам, а рівень інфекційних захворювань не перевищує сезонних показників.

Робота всіх служб області триває цілодобово, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити повноцінне життєзабезпечення для мешканців Одещини. «Перед світанком завжди найтемніше. Ми точно вистоїмо», – підсумував Олег Кіпер.

До слова, сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень