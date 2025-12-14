Головна Одеса Новини
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Ситуація з електропостачанням залишається складною. Розгорнуто пункти незламності
фото: Олег Кіпер

Наразі по всій області працюють пункти незламності, до яких за останню добу звернулося близько 19 тис. осіб

Одещина продовжує оговтуватися після одного з наймасштабніших обстрілів за останній час, коли ворожі сили скерували на регіон близько 300 ворожих цілей. За даними Одеської ОВА, лише за півтори доби на область було випущено понад 130 дронів типу «шахед», удари завдавались по критичній інфраструктурі, пише «Главком».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ситуація з електропостачанням залишається складною, але всі служби працюють у максимально активному режимі, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в домівках. Вдалося частково відновити критичну інфраструктуру, а вода повернулась у багатьох будинках. Влада очікує, що  найближчим часом водопостачання буде відновлено повністю, а також запустять котельні для подачі тепла.

Наразі по всій області працюють пункти незламності, до яких за останню добу звернулося близько 19 тисяч осіб. Пункти допомагають з отриманням води, продуктів, зарядкою гаджетів та надають медичну підтримку. «Продукти і вода є. Хліб у магазинах у повному асортименті, ціни без змін. Полиці наповнені бутильованою питною водою, попит на неї не перевищує норму», – повідомляє Кіпер.

Щодо пального, то на Одещині немає дефіциту пального. Для спеціальних служб АЗС мають резерв палива, а палива для генераторів постійно підвозять. Незначні черги зафіксовані лише через заправку каністр для генераторів.

Щодо транспорту, то в Одесі робота електротранспорту тимчасово зупинена. Пасажирів перевозять автобуси, а на понеділок заплановано запуск додаткових соціальних маршрутів.

Медична допомога надається в повному обсязі, розгорнуті додаткові пункти медичної підтримки в усіх закладах охорони здоров’я. «Екстрена медична допомога та служба крові працюють в штатному режимі», – уточнив Олег Кіпер.

Керівництво області запевняє, що ситуація з санітарно-епідеміологічною обстановкою знаходиться під контролем. Якість води відповідає нормам, а рівень інфекційних захворювань не перевищує сезонних показників.

Робота всіх служб області триває цілодобово, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити повноцінне життєзабезпечення для мешканців Одещини. «Перед світанком завжди найтемніше. Ми точно вистоїмо», – підсумував Олег Кіпер.

До слова, сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень

Теги: Одеса Одещина обстріл відключення світла

Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»

У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
