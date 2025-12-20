Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари

Без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів в обласному центрі та Одеському районі

На Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

На місцях атак працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, залучені всі необхідні аварійні бригади. Попри постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

Паралельно триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Мешканці Одещини мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг:

забезпечений проїзд для екстрених служб, вантажів з харчами, поштових перевізників та інших невідкладних перевезень забезпечений.

«Укрпошта» своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати.

зараз діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати як прикордонну логістику, так і зв’язок регіону з іншими областями.

усі пункти пропуску працюють, значних черг транспорту не зафіксовано.

для безперебійного руху пасажирів «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва – квитки вже у продажу.

За словами Кулеби, гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною.

Без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені.

Після обстрілів без світла також Миколаїв. Аварійні бригади працюють над відновленням.

За останніми даними Одеської ОВА, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі постраждали 32 особи. Серед них – 7 загиблих та 25 поранених.

Раніше ДСНС повідомляла, що внаслідок ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району загинули восьмеро осіб, ще 27 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.