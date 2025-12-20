Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
Наслідки удару по портовій інфраструктурі Одещини
фото: ДСНС

Без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів в обласному центрі та Одеському районі

На Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

На місцях атак працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, залучені всі необхідні аварійні бригади. Попри постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

Паралельно триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Мешканці Одещини мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг:

  • забезпечений проїзд для екстрених служб, вантажів з харчами, поштових перевізників та інших невідкладних перевезень забезпечений.
  • «Укрпошта» своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати.
  • зараз діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати як прикордонну логістику, так і зв’язок регіону з іншими областями.
  • усі пункти пропуску працюють, значних черг транспорту не зафіксовано.
  • для безперебійного руху пасажирів «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва – квитки вже у продажу.

За словами Кулеби, гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною.

Без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені.

Після обстрілів без світла також Миколаїв. Аварійні бригади працюють над відновленням.

За останніми даними Одеської ОВА, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі постраждали 32 особи. Серед них – 7 загиблих та 25 поранених.

Раніше ДСНС повідомляла, що внаслідок ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району загинули восьмеро осіб, ще 27 людей зазнали поранень. 

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Читайте також:

Теги: Одеса Одещина порт обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині скасовано рух деяких поїздів
На Одещині скасовано рух деяких поїздів
Вчора, 09:09
До ліквідації пожежыбуло залучено 13 рятувальників
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
16 грудня, 10:59
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
6 грудня, 19:20
Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
6 грудня, 09:01
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
30 листопада, 07:44
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
30 листопада, 00:15
На третьому поверсі житлового будинку обвалився балкон
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
25 листопада, 18:14
Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
22 листопада, 09:37
У Тернополі рятувальники знайшли серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки папугу
У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)
20 листопада, 14:35

Новини

Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини: є загиблі
Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини: є загиблі
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua