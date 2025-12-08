Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці

Наслідки пожежі через вибух у Чернігові

Станом на цей час відомо про трьох постраждалих, одну людину госпіталізовано

Близько 03:00, 8 грудня, окупанти завдали удару по місту Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної забудови. Троє людей постраждало, одну з них – госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, передає «Главком».

Повідомляється, що через атаку пошкоджено зовнішній газопровід на багатоквартирному будинку.

фото: пресслужба Чернігівської міської ради

Внаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Будинок тимчасово відключено від газопостачання. У квартирах та місцях загального користування зафіксовано вибиті вікна та інші пошкодження.

фото: пресслужба Чернігівської міської ради

Руйнації також отримали магазини та установи, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Пошкоджено три автомобілі.

фото: пресслужба Чернігівської міської ради

Від ранку розпочнуть роботу комунальні служби для визначення обсягу збитків та ліквідації наслідків.

На місці надзвичайної події КП «Муніципальна варта» розгорнуло Пункт незламності. Працівники поліції приймають заяви від громадян щодо пошкодженого майна. Волонтери надають постраждалим гарячі напої.

фото: пресслужба Чернігівської міської ради

Станом на цей час відомо про трьох постраждалих, одну людину госпіталізовано.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також цієї ночі російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.