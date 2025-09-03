Головна Країна Події в Україні
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку

glavcom.ua
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку
Унаслідок атаки горіло два гаражі та господарська споруда

У ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Поліщука.

«Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає», – йдеться у повідомленні.

За даними міського голови, внаслідок атаки горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Зауважимо,  що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

