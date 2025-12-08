Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)

Кішка опинилася під завалами у кімнаті, на яку припав максимальний удар

Українка Ольга Шуста знайшла живою свою кішку на дев’ятий день після того, як російський шахед знищив її будинок. Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати тварину з-під завалів їхньої спальні, де було найбільше руйнувань. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ольги Шусти у Threads.

За словами жінки, приліт у її будинок стався 29 листопада, а знайти та врятувати її кішку вдалося лише сьомого грудня. «На 9-й день ми знайшли нашу кицьку, яку тиждень намагалися відкопати з-під завалів спальні (куди прийшовся максимальний удар). Так от - ми її знайшли Живою!!! З обпаленими вусами і шерстю, певно з якоюсь пневмонією (бо хрипить дуже), але живою!», – розповіла Ольга Шуста.

Кішка провела під завалами дев'ять днів та вижила фото: Тhreads/bibabaking

Родина врятованої кішки теж постраждала через удар безпілотником фото: Тhreads/bibabaking

Власниця врятованої кішки згодом повідомила у своєму блозі, що з твариною все добре, її оглянув ветеринар. «Трішки зневоднена і в стресі…жодних запалень чи травм не виявлено, хрипи певно були істеричні, бо їх більше немає, лікар нічого не вислухав, легені чисті! Призначили лише заспокійливі і контроль стану», – повідомила вона.

Росіяни знищили будинок батьків Ольги Шуста та автомобіль фото: Тhreads/bibabaking

Також користувачка поділилася у Threads світлинами своєї кішки та зруйнованого будинку. Вона розповіла, що її родина залишилася живою, однак постраждала через удар безпілотником. Росіяни знищили будинок її батьків та автомобіль.

Нагадаємо, що 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по м. Фастів. Відомо, що зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.

Також 8 грудня, окупанти завдали удару по місту Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної забудови. Троє людей постраждало, одну з них – госпіталізували. Через атаку пошкоджено зовнішній газопровід на багатоквартирному будинку.