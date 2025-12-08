Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати кішку з-під завалів після обстрілу
фото: Тhreads/bibabaking

Кішка опинилася під завалами у кімнаті, на яку припав максимальний удар

Українка Ольга Шуста знайшла живою свою кішку на дев’ятий день після того, як російський шахед знищив її будинок. Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати тварину з-під завалів їхньої спальні, де було найбільше руйнувань. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ольги Шусти у Threads.

За словами жінки, приліт у її будинок стався 29 листопада, а знайти та врятувати її кішку вдалося лише сьомого грудня. «На 9-й день ми знайшли нашу кицьку, яку тиждень намагалися відкопати з-під завалів спальні (куди прийшовся максимальний удар). Так от - ми її знайшли Живою!!! З обпаленими вусами і шерстю, певно з якоюсь пневмонією (бо хрипить дуже), але живою!», – розповіла Ольга Шуста.

Кішка провела під завалами дев'ять днів та вижила
Кішка провела під завалами дев'ять днів та вижила
фото: Тhreads/bibabaking
Родина врятованої кішки теж постраждала через удар безпілотником
Родина врятованої кішки теж постраждала через удар безпілотником
фото: Тhreads/bibabaking

Власниця врятованої кішки згодом повідомила у своєму блозі, що з твариною все добре, її оглянув ветеринар. «Трішки зневоднена і в стресі…жодних запалень чи травм не виявлено, хрипи певно були істеричні, бо їх більше немає, лікар нічого не вислухав, легені чисті! Призначили лише заспокійливі і контроль стану», – повідомила вона.

Росіяни знищили будинок батьків Ольги Шуста та автомобіль
Росіяни знищили будинок батьків Ольги Шуста та автомобіль
фото: Тhreads/bibabaking

Також користувачка поділилася у Threads світлинами своєї кішки та зруйнованого будинку. Вона розповіла, що її родина залишилася живою, однак постраждала через удар безпілотником. Росіяни знищили будинок її батьків та автомобіль.

Нагадаємо, що 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по м. Фастів. Відомо, що зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.

Також 8 грудня, окупанти завдали удару по місту Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної забудови. Троє людей постраждало, одну з них – госпіталізували. Через атаку пошкоджено зовнішній газопровід на багатоквартирному будинку.

Читайте також:

Теги: війна обстріл тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує модернізації пенсійної політики
Чому пенсії українських жінок нижчі, ніж у чоловіків
14 листопада, 14:00
Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
У Покровську зростає інтенсивність боїв, ворог намагається обійти місто та прорватися в Мирноград
У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога
18 листопада, 13:22
Олександру Вусатюку назавжди 21
Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка
10 листопада, 09:00
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
25 листопада, 09:33
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 372 танків
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
26 листопада, 07:05
Дощ та туман фактично «прикривають» дії противника
Російські окупанти помічені в районі вокзалу у Покровську – DeepState
26 листопада, 13:49

Події в Україні

Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua