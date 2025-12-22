Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак

Масовані атаки безпілотниками можуть відбутися найближчим часом

Російські окупанти накопичили близько 2000 безпілотників, з яких приблизно 1400 «Шахедів». Про це повідомив український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«На даний час росіяни накопичили близько 2000 БпЛА (з яких Шахедів близько 1400), які вони можуть застосувати. Ця цифра не враховує резервні запаси», – зазначив він.

За словами «Флеша», ці 2000 БпЛА можуть бути запущені у форматі 2-3 масованих ударів або розподілені рівномірно у зимовий період.

Він також нагадав, що максимальна кількість запущених БпЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що Росія наразі має достатньо засобів ураження для регулярних масованих атак на територію України. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Особливо це актуально у холодний період року, коли ворог традиційно б’є по українській енергетиці.

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу. Есперт Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.