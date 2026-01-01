У новорічну ніч окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється

У ніч на Новий рік російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Удар було завдано за кілька хвилин до настання 2026 року. Про це повідомила Одеська ОВА, пише «Главком».

Внаслідок влучання на одному з об’єктів спалахнула пожежа. Зафіксовані перебої з електропостачанням на низці критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста Одеси.

Усі профільні служби працюють у посиленому режимі, ліквідуючи наслідки атаки та відновлюючи стабільне енергопостачання. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець.