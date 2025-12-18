Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків
Росіяни пошкодили в місті щонайменше півтора десятка приватних будинків
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу частина міста була знеструмлена

У ніч на 18 грудня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Черкаси. По допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

За словами посадовця, росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків фото 1
Наслідки атаки на Черкаси
Наслідки атаки на Черкаси
фото: Ігор Табурець

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. «Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі», – додав він.

Нагадаємо, російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру.

7 фото
На весь екран
Російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах
фото: Ігор Табурець

Також уночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. Унаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у дев’ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу.

До слова, у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару 17 грудня збільшилася до 32 людей, з них п'ятеро дітей.

Читайте також:

Теги: обстріл Черкаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Херсон дронами
Окупанти атакували Херсон: є поранені
27 листопада, 23:05
Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Частина Києва залишилась без світла через російський обстріл
29 листопада, 07:37
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
6 грудня, 19:20
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
15 грудня, 05:51
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
26 листопада, 16:09
Ліквідація пожежі у Фастові. 8 грудня 2025 року
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
8 грудня, 11:29
Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці. 11 грудня 2025 року
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
11 грудня, 10:33
Росіяни атакували магазин АТБ в одному з мікрорайонів Запоріжжя
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)
14 грудня, 14:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків
Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2025
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua