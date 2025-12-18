Масована атака безпілотників на Черкаси: зʼявилися фото наслідків

Унаслідок ворожого обстрілу частина міста була знеструмлена

У ніч на 18 грудня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Черкаси. По допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

За словами посадовця, росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Наслідки атаки на Черкаси фото: Ігор Табурець

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. «Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі», – додав він.

Нагадаємо, російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру.

Російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах фото: Ігор Табурець

Також уночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. Унаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у дев’ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу.

До слова, у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару 17 грудня збільшилася до 32 людей, з них п'ятеро дітей.