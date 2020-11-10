У Львові мобільні шпиталі для хворих на Covid-19 планують розгортати в спорткомплексах та на стадіоні «Арена Львів»

Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх, тому ми розглядаємо, як можливість спроткомплекси та «Арену Львів - Чемерис

Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус становить 64,7%

У Львові шпиталь для хворих на коронавірус можуть розгорнути на стадіоні «Арена Львів» за умови, що всі ліжка в медзакладах області будуть заповнені. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх, тому ми розглядаємо, як можливість спроткомплекси та «Арену Львів», – повідомив Чемерис.

Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус становить 64,7%.

Також Чемерис повідомив, що розглядають варіант залучення студентів-медиків та інтернів до роботи з хворими на коронавірус, якщо ситуація з пандемією в області погіршиться.

За весь час пандемії на Львівщині підтверджено 34 304 випадки інфікування коронавірусом, із них 995 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів. Відтак, 550 — позитивні. Серед них львів'ян — 195.

До слова, в Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.