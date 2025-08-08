У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

У місті Бібрка Львівського району сталась смертельна ДТП. Один чоловік загинув, ще двоє травмувались. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Сьогодні, 8 серпня, близько 19:25, на автодорозі «Івано-Франківськ-Львів» сталася дорожньо-транспортна пригода.

фото: Нацполіція

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mazda 626, яким керував 36-річний житель Львівського району, та мікроавтобуса Opel Movano під керуванням 27-річного мешканця Львова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та пасажир легковика, 20-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

