Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

У місті Бібрка Львівського району сталась смертельна ДТП. Один чоловік загинув, ще двоє травмувались. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Сьогодні, 8 серпня, близько 19:25, на автодорозі «Івано-Франківськ-Львів» сталася дорожньо-транспортна пригода.

У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались фото 1
фото: Нацполіція

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mazda 626, яким керував 36-річний житель Львівського району, та мікроавтобуса Opel Movano під керуванням 27-річного мешканця Львова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та пасажир легковика, 20-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались фото 2
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на вулиці Центральній у Новоселиці Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції. Унаслідок аварії 35-річна загинула пасажирка

Читайте також:

Теги: Львів ДТП смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водійка на BMW наїхала на пішоходів
У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 
4 серпня, 23:01
Близько 25 ветеранів та небайдужих громадян зібралися під стінами лікарні з плакатами
Скандал у Львові: ветерани вимагають звільнення лікаря, який обматюкав захисника
4 серпня, 20:09
Ветерану вдалося переобладнати автомобіль під себе
На Львівщині ветеран без рук і ніг вправно водить автомобіль
3 серпня, 18:12
Внаслідок удару 16-річний водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
На Київщині п'яний депутат селищної ради спричинив ДТП, травмовано 16-річного мотоцикліста
31 липня, 15:47
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
Жінка, яку збив на тротуарі працівник прокуратури, померла у лікарні
20 липня, 15:15
28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
19 липня, 20:59
Пошкоджений будинок в Одесі
Рф вдарила по будинку у Одесі, загинула людина, є постраждалі
19 липня, 02:43
Офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України
Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
16 липня, 16:04
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
15 липня, 20:54

Суспільство

Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались
У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня: традиції та молитви
Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць
Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
20K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6717
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
6297
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua