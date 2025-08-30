Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
Парубія було вбито сьогодні, 30 серпня у Львові
фото з відкритих джерел

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, передає «Главком».

Зеленський отримав від генпрокурора та глави МВС перші відомі обставини вбивства Андрія Парубія у Львові.

«Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – написав президент.

Як стало відомо, у Львові вбито Андрія Парубія. Львівська ОВА також вже підтвердила загибель політика. Правоохоронці повідомили, що внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. 

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства.

За попередніми даними, наразі розшукують можливого вбивцю, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, замаскувався під кур'єра доставки.

У соцмережах розповсюджують ймовірне фото вбивці.

Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія фото 1

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія фото 2

Новина доповнюється...

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій Львів вбивство Володимир Зеленський розслідування Ігор Клименко Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин
Орбан раптово висловив повагу до Зеленського
30 липня, 23:48
У Берліні вважають, що внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення їхніх повноважень є «першим правильним кроком»
Скандал з НАБУ. Уряд Німеччини зробив заяву щодо законопроекту Зеленського
30 липня, 21:27
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
30 липня, 20:33
Ратифікація фінансової угоди між Україною та ЄІБ: з'явився законопроєкт
Ратифікація фінансової угоди між Україною та ЄІБ: з'явився законопроєкт
30 липня, 19:25
Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки»
У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів
9 серпня, 12:34
Зеленський провів телефонну розмову з Міцотакісом
Є хороша пропозиція: Зеленський розповів про свою розмову з премʼєром Греції
5 серпня, 19:58
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримуватиме відкритий діалог з Україною та Зеленським, заявив Венс
Венс зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
10 серпня, 17:58
Зеленський чекає новин від Трампа
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці
16 серпня, 03:31
Додатковий поїзд курсуватиме у ключові дати останнього місяця літа
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
17 серпня, 08:18

Кримінал

Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»
Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
«Ми ж не мос*алі». Заступник мера Хмельницького пояснив, навіщо місто почало будувати дорогий туалет на початку вторгнення
«Ми ж не мос*алі». Заступник мера Хмельницького пояснив, навіщо місто почало будувати дорогий туалет на початку вторгнення
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
34K
У Туреччині почалися страйки в готелях
11K
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
6333
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5255
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua