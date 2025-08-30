Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія

Парубія було вбито сьогодні, 30 серпня у Львові

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, передає «Главком».

Зеленський отримав від генпрокурора та глави МВС перші відомі обставини вбивства Андрія Парубія у Львові.

«Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – написав президент.

Як стало відомо, у Львові вбито Андрія Парубія. Львівська ОВА також вже підтвердила загибель політика. Правоохоронці повідомили, що внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства.

За попередніми даними, наразі розшукують можливого вбивцю, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, замаскувався під кур'єра доставки.

У соцмережах розповсюджують ймовірне фото вбивці.

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Новина доповнюється...