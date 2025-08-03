ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії

Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року. Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його

Окупанта визнали винним у вбивствах чотирьох людей, у двох випадках він зізнавався, що їв своїх жертв

На війні в Україні загинув житель Сахалінської області Денис Горін, засуджений за кілька вбивств та вживання людського м'яса в їжу. Як передає «Главком», про це повідомляє «Медіазона».

Журналісти знайшли його ім'я у списку загиблих російських військових, його смерть також підтверджена через реєстр спадкових справ.

Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року: тоді сахалінські видання звернули увагу на опубліковану ним в соцмережах фотографію у камуфляжній формі із шевроном із зображенням чебурашки та написом «Зачебурашим». Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його. У реєстрі спадкових справ зазначено, що Горін загинув 1 липня 2024 року.

Горіна тричі судили у справах про вбивства. Перший вирок йому винесли у 2003 році. Як писало видання «Сибір.Реалії», всього Горіна визнали винним у вбивствах чотирьох людей. У двох випадках він зізнавався, що їв своїх жертв. В останньому рішенні суду йшлося про те, що в листопаді 2010 року сахалінець убив брата свого знайомого на ім'я Олександр.

Під час допиту як підозрюваний Горін підтвердив, що вбив Олександра, зрізав м'ясо в районі біцепсів, а також з литок та стегон, а потім утопив труп. Коли сахалінець повертався додому, йому зателефонувала колишня дружина Світлана, яка мала день народження, і сказала, що гості розходяться. Горін повернувся в квартиру, поклав речі в прання, зняв м'ясо зі шкіри, помістив його в морозилку і пішов на вулицю, щоб разом з екс-дружиною проводити решту гостей і повернутися додому.

Нагадаємо, російська правозахисниця, голова фонду «Русь, що сидить» Ольга Романова розповіла, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

«Беруть ув'язненних з усіма статтями, але віддають перевагу, про це Пригожин говорив, убивцям і тим, хто займався розбоєм та пограбуванням. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в'язниці за завдання тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, засуджених за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з саратівських зон, з жахливих зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, у портфоліо канібалізм. Він також поїхав на війну», – розповіла правозахисниця.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року. Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.