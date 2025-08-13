Головна Київ Новини
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: Вишгородське районне управління поліції

Покарання за вбивство собаки передбачається чинним Кримінальним кодексом України

У селі Ровжі 59-річний місцевий житель застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Чоловіка вже затримала поліція, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вишгородське районне управління поліції.

Фото: Вишгородське районне управління поліції
Фото: Вишгородське районне управління поліції

Як повідомили правоохоронці, подія сталася наприкінці березня цього року. За попередніми даними, чоловік конфліктував із сусідом через утримання ним собаки породи алабай. Коли пес випадково вибіг за межі подвір’я, зловмисник побачив це. Фігурант поїхав додому, взяв мисливський самозарядний карабін, повернувся та здійснив по тварині два прицільні постріли. Від поранень алабай загинув.

На місце події прибули правоохоронці, задокументували правопорушення, вилучили речові докази та призначили необхідні експертизи. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, що в березні під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначалось, що в одному з притулків Вишгородського району собаки перебували у неналежних умовах утримання. Тоді правоохоронці перевіряли притулок.

Зазначимо, що за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень. Кількість справ перевищує тогорічний показник в майже в 4 рази. 

Теги: вбивство тварини чоловік

