Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
Тіло вбитої власниці квартири безхатченки за 1 тис. грн винесли у сміттєвий контейнер
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Поліція три тижні шукала тіло вбитою власниці квартири на сміттєвому полігоні

Жінку, яка у 2022 році вбила власницю помешкання в Солом’янському районі столмці та намагалася приховати злочин, суд визнав винною та призначив їй покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що злочин стався у вересні 2022 року. Як встановило слідство, між орендаркою і власницею квартири виник конфлікт через зауваження щодо стану житла. У результаті суперечки орендарка завдала жінці смертельного удару по голові, від отриманої травми потерпіла померла на місці.

«Після вбивства обвинувачена сховала тіло загиблої у килим, який обмотала скотчем. На наступний день жінка знайшла двох безхатченків, яким за 1000 гривень запропонувала «роботу». Вона пояснила, що в килимі велика собака, яка померла від кровотечі, і її потрібно винести з квартири. Тож на килим натягли сміттєві пакети, обв’язали кабелем та винесли його до сміттєвого контейнера. Наступного дня сміття було вивезено на полігон», – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Поліція три тижні шукала тіло на сміттєвому полігоні
Поліція три тижні шукала тіло на сміттєвому полігоні
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Щоб знайти тіло вбитої, правоохоронці протягом трьох тижнів їздили на полігон, втім знайти тіло так і не вдалося. Водночас у квартирі за допомогою спеціального засобу Bluestar відшукали замиті та знищені сліди крові вбитої жінки.

За допомогою пристрою Bluestar правоохоронці відшукали замиті та знищені сліди крові вбитої жінки
За допомогою пристрою Bluestar правоохоронці відшукали замиті та знищені сліди крові вбитої жінки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Втім, на суді обвинувачена провини не визнала та намагалася заплутати слідство, озвучуючи суперечливі версії подій, які їй інкримінувалися. 

«За принципової позиції сторони обвинувачення всі версії жінки спростовано. Судом її визнано винною у вчиненні вбивства та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі», – наголосили у столичній прокуратурі.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 36-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві жінки. За скоєний злочин засудженого відправили за ґрати на 12 років. 

Теги: Київ вбивство жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві з 15 по 20 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
14 липня, 14:20
Київ під час російської атаки
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
21 липня, 05:43
Суд визнав директора винним у вчиненні адміністративного правопорушення
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф
21 липня, 12:01
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
18 липня, 13:30
Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку
Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки
21 липня, 06:51
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
21 липня, 10:32
Заповнені вагони трамваїв просідають під вагою і затирають перон
Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)
29 липня, 22:02
Росія атакує ракетами
Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів
3 серпня, 01:34
У ніч на 31 липня 2025 року російські терористі вчергове обстріляли Київ
Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва
31 липня, 13:22

Новини

У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
Пішов із життя видатний цирковий артист і педагог Станіслав Філіпенко
Пішов із життя видатний цирковий артист і педагог Станіслав Філіпенко
Через залпову зливу у Києві повалено 76 дерев: влада показала наслідки негоди
Через залпову зливу у Києві повалено 76 дерев: влада показала наслідки негоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
6278
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
4478
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста
3069
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Сьогодні, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Сьогодні, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Сьогодні, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua