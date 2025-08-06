У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла

Поліція три тижні шукала тіло вбитою власниці квартири на сміттєвому полігоні

Жінку, яка у 2022 році вбила власницю помешкання в Солом’янському районі столмці та намагалася приховати злочин, суд визнав винною та призначив їй покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що злочин стався у вересні 2022 року. Як встановило слідство, між орендаркою і власницею квартири виник конфлікт через зауваження щодо стану житла. У результаті суперечки орендарка завдала жінці смертельного удару по голові, від отриманої травми потерпіла померла на місці.

«Після вбивства обвинувачена сховала тіло загиблої у килим, який обмотала скотчем. На наступний день жінка знайшла двох безхатченків, яким за 1000 гривень запропонувала «роботу». Вона пояснила, що в килимі велика собака, яка померла від кровотечі, і її потрібно винести з квартири. Тож на килим натягли сміттєві пакети, обв’язали кабелем та винесли його до сміттєвого контейнера. Наступного дня сміття було вивезено на полігон», – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Поліція три тижні шукала тіло на сміттєвому полігоні фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Щоб знайти тіло вбитої, правоохоронці протягом трьох тижнів їздили на полігон, втім знайти тіло так і не вдалося. Водночас у квартирі за допомогою спеціального засобу Bluestar відшукали замиті та знищені сліди крові вбитої жінки.

За допомогою пристрою Bluestar правоохоронці відшукали замиті та знищені сліди крові вбитої жінки фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Втім, на суді обвинувачена провини не визнала та намагалася заплутати слідство, озвучуючи суперечливі версії подій, які їй інкримінувалися.

«За принципової позиції сторони обвинувачення всі версії жінки спростовано. Судом її визнано винною у вчиненні вбивства та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі», – наголосили у столичній прокуратурі.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 36-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві жінки. За скоєний злочин засудженого відправили за ґрати на 12 років.