Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці

Андрій Парубій був вбитий сьогодні, 30 серпня у Львові

Сьогодні, 30 серпня стало відомо про загибель колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Політика було вбито у Львові. Правоохоронці розшукують вбивцю, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, був замаскований під кур'єра доставки, інформує «Главком».

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережах з’являється дедалі більше дописів зі словами підтримки для родини Парубія. Друзі та соратники згадують його як відданого справі України політика, який завжди стояв на захисті державних інтересів.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що це глибока втрата для України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія, народного депутата кількох скликань і голови Верховної Ради VIII скликання.

Він нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України.

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко опублікувала звернення, у якому закликала правоохоронні органи до негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства державного діяча, народного депутата Андрія Парубія.

«Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими.

Андрій мав беззаперечний авторитет в нашій команді. Щодня він не втомлювався повторювати - ми маємо зберегти Україну. Україна – понад усе!», – написала Геращенко.

Керівник партії Європейська солідарність Петро Порошенко написав: «Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000х , побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точна можна сказати – ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок в розбудову Незалежності. Андрій – велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться».

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що Андрій Парубій був найкращим політиком з усіх, з ким йому доводилось спілкуватись.

Народна депутатка, голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила: «Так триває боротьба України за незалежність. Боротьба тяжка, страшна, кривава. Вірю, що правоохоронці швидко встановлять та покарають організаторів та виконавців цього зухвалого теракту».

Народний депутат, а нині військовий Олег Ляшко написав: «У мене немає жодного сумніву, що вбивство Парубія, як і Фаріон, – це кривава робота російських спецслужб».

Зауважимо, 30 серпня, у Львові вбили відомого громадсько-політичного діяча Андрія Парубія. За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Зеленський отримав від генпрокурора та глави МВС перші відомі обставини вбивства Андрія Парубія у Львові.

За повідомленням місцевих ЗМІ, на місці, де вбили Андрія Парубія, знайшли сім гільз

Постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.