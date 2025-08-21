Головна Київ Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
Справа про вбивство підлітка на станції фунікулера
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Слідчий експеримент мають провести до 16 вересня 2025 року включно, йдеться у рішенні суду

У четвер, 21 серпня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. На лаві підсудних – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов. Під час засідання суд задовольнив клопотання обвинувачення про проведення додаткової експертизи. Про це повідомив у Telegram генпрокурор Руслан Кравченко, який очолює сторону обвинувачення, інформує «Главком».

«Суд задовольнив наше клопотання про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи. Крім того, за дорученням суду ДБР проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим», – розповів генпрокурор.

Слідчий експеримент мають провести до 16 вересня 2025 року включно, йдеться у рішенні суду.

Окрім того, сьогодні під час засідання допитали обвинуваченого Артема Косова.

За словами Руслана Кравченка, його слова «суперечили попереднім свідченням».

«Наш висновок – він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство. Наприклад, на відео з бодікамер поліції він чітко сказав, що «вирішив зробити кидок через стегно». Сьогодні ж він раптом заявив, що, начебто, випадково впав разом з Максимом», – йдеться в дописі генпрокурора.

Допис Руслана Кравченка
Допис Руслана Кравченка
скриншот

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. 

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

