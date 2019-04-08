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    У Мангера діагностували гіпертонічний криз

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    У Мангера діагностували гіпертонічний криз

    Мангеру госпіталізували ще минулого тижня, 5 квітня

    Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, з 5 квітня перебуває в реанімації з діагнозом гіпертонічний криз.

    Про це у коментарі Громадського повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

    «Владислав Мангер продовжує перебувати у реанімаційному відділені Херсонського обласного кардіологічного диспансеру, на даний час його стан середньої тяжкості і нестабільний, тому він продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні. Орієнтовно, коли він зможе вийти із лікарні на даний час лікарі не прогнозують», — сказав адвокат.

    Він уточнив, що Мангера госпіталізували ще минулого тижня, 5 квітня. Лікарі попередньо діагностували у нього гіпертонічний криз.

    Ільченко додав, що у понеділок, 8 квітня у Києві мало відбутись засідання у справі Мангера, на якому мали розглядати питання про відсторонення Мангера від посади голови облради.

    Однак, за словами захисника, засідання не відбулось оскільки «суддя відбув у відрядження».

    5 квітня Мангеру вдягнули електронний браслет.

    До слова, раніше стало відомо, що Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА Степанова.

    Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».

    адвокат суддя
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