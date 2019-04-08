У Мангера діагностували гіпертонічний криз



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Мангеру госпіталізували ще минулого тижня, 5 квітня

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, з 5 квітня перебуває в реанімації з діагнозом гіпертонічний криз.

Про це у коментарі Громадського повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Владислав Мангер продовжує перебувати у реанімаційному відділені Херсонського обласного кардіологічного диспансеру, на даний час його стан середньої тяжкості і нестабільний, тому він продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні. Орієнтовно, коли він зможе вийти із лікарні на даний час лікарі не прогнозують», — сказав адвокат.

Він уточнив, що Мангера госпіталізували ще минулого тижня, 5 квітня. Лікарі попередньо діагностували у нього гіпертонічний криз.

Ільченко додав, що у понеділок, 8 квітня у Києві мало відбутись засідання у справі Мангера, на якому мали розглядати питання про відсторонення Мангера від посади голови облради.

Однак, за словами захисника, засідання не відбулось оскільки «суддя відбув у відрядження».

5 квітня Мангеру вдягнули електронний браслет.

До слова, раніше стало відомо, що Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА Степанова.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».