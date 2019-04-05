Мангеру вдягнули електронний браслет



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

Будь-які виїзди Мангера за межі міста Херсон можуть відбуватися при попередженні слідчого

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, вже вдягли електронний засіб контролю в райвідділку в Херсоні. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, будь-які його виїзди за межі міста Херсон можуть відбуватися при попередженні слідчого.

«Сьогодні пообіді у місті Херсон у райвідділку поліція вдягла Мангеру електронний засіб контролю», - розповів Тракало.

Варто нагадати, що 3 квітня Шевченківський суд Києва зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.

До слова, сьогодні Мангер відмовився проходити поліграф.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.