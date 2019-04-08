У Херсонській облраді повідомили, що Мангер потрапив до лікарні



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Владислава Мангера госпіталізували

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк госпіталізували через проблеми з серцем

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, госпіталізували через проблеми з серцем. Про це заявила прес-секретар Херсонської облради Галина Ляшевська, пише УНІАН у понеділок, 8 квітня.

За її словами, зараз Мангер знаходиться на стаціонарному лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері.

«У нього проблеми з серцем. Точний діагноз мені невідомий. Знаю тільки, що Владиславу Миколайовичу стало погано ввечері 5 квітня - в день, коли на нього знову одягли електронний браслет», - розповіла Ляшевська.

Своєю чергою, адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що заплановане на 15:30 8 квітня засідання Шевченківського райсуду Києва, на якому має бути розглянуто подання Генпрокуратури про продовження на два місяці строку відсторонення його підзахисного з посади голови Херсонської облради, швидше за все, перенесуть.

«Інформації про скасування або перенесення засідання у мене поки немає. Думаю, засідання все ж відбудеться, але тільки для того, щоб вирішити питання про перенесення дати, оскільки Мангер не зможе бути присутнім на суді за станом здоров'я», - сказав адвокат.

5 квітня Мангеру вдягнули електронний браслет.

До слова, раніше стало відомо, що Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА Степанова.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».