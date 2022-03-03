Поліція у Києві затримала понад десяток мародерів

Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти на лінію 102

У Києві правоохоронці затримали 13 людей, які можуть бути причетні до мародерства. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Сьогодні вдень патрульні отримали орієнтування про мародерство: близько 10 чоловіків, які приїхали на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta, увірвались до автосалону та забрали сейф, кавомашину та інші речі.

Відпрацьовуючи територію, о 16-й годині, один з екіпажів помітив автомобілі схожі за описом на вулиці Булаховського. Інспектори викликали підкріплення задля власної безпеки й продовжили спостереження та координування екіпажів по напрямках руху автомобілів.

Зрештою спецрота ГУНП, яка прибула на підмогу, затримала авто Ford Explorer та 6-ох осіб, які були у ньому на вулиці Ушакова. 7 громадян, які перебували в автівках Volkswagen Jetta та Toyota Prius, затримали екіпажі патрульної поліції на Великій Окружній.

Під час поверхневої перевірки в автомобілях було виявлено предмети схожі на зброю. Затриманих передано слідчим.

Нагадаємо, ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.

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