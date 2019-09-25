У Києві псевдомінеру ТРЦ дали п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки



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Під час засідання обвинувачений свою провину визнав

Правопорушник повідомив про замінування будівлі у Шевченківському районі Києва. За скоєне його засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилася у січні цього року. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що він замінував розважальний заклад. Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, патрульні поліцейські, а також експерти-вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Після ретельної перевірки об’єкта спеціалісти жодних небезпечних пристроїв чи речовин не виявили. Негайно співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції розпочали пошуки зловмисника. Після проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали підозрюваного.

Під час засідання обвинувачений свою провину визнав. Враховуючи зібрані слідчими докази, Шевченківський районний суд столиці призначив правопорушнику покарання у вигляді п’яти років ув’язнення з іспитовим терміном два роки.

Крім того, під час випробувального періоду чоловік зобов’язаний з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання.