У Миколаєві професорка медицини заблукала і померла від голоду

Лікарку знайшли у лісі і впізнали по одягу

Жінка страждала деменцією і зникла з дому приблизно два тижні тому

У Миколаєві знайшли мертвою 85-річну Ликову Тамару Юхимівну. Вона працювала завідуючою терапевтичним відділенням лікарні в Корабельному районі міста і страждала деменцією. Про це повідомляє видання Корабелів.Інфо.

Зниклу 85-річну пенсіонерку рідні шукали близько двох тижнів. Вона пішла з дому з дому 26 липня 2021 року і так і не повернулася.

Виданню стало відомо від співробітників поліції, що жінку, яка страждає втратою пам'яті, знайшли минулого тижня біля водоканалу біля села Галицинове.

«Знайшли її в Галициновському лісі дуже виснажену. Припускають, що вона померла через голод. Впізнали її тільки по одягу...», – розповіли місцеві жителі.

Свого часу лікарка зробила дуже багато для медицини і допомогла багатьом людям.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві з вікна квартири на четвертому поверсі випав 2-річний хлопчик, його госпіталізували.

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