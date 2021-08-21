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    У Миколаєві професорка медицини заблукала і померла від голоду

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    Лікарку знайшли у лісі і впізнали по одягу - У Миколаєві професорка медицини заблукала і померла від голоду
    Лікарку знайшли у лісі і впізнали по одягу
    Фото korabelov.info/20

    Жінка страждала деменцією і зникла з дому приблизно два тижні тому

    У Миколаєві знайшли мертвою 85-річну Ликову Тамару Юхимівну. Вона працювала завідуючою терапевтичним відділенням лікарні в Корабельному районі міста і страждала деменцією. Про це повідомляє видання Корабелів.Інфо.

    Зниклу 85-річну пенсіонерку рідні шукали близько двох тижнів. Вона пішла з дому з дому 26 липня 2021 року і так і не повернулася.

    Виданню стало відомо від співробітників поліції, що жінку, яка страждає втратою пам'яті, знайшли минулого тижня біля водоканалу біля села Галицинове.

    «Знайшли її в Галициновському лісі дуже виснажену. Припускають, що вона померла через голод. Впізнали її тільки по одягу...», – розповіли місцеві жителі.

    Свого часу лікарка зробила дуже багато для медицини і допомогла багатьом людям.

    Нагадаємо, раніше у Миколаєві з вікна квартири на четвертому поверсі випав 2-річний хлопчик, його госпіталізували.

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    Теги: Миколаїв жінка
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    У Миколаєві професорка медицини заблукала і померла від голоду