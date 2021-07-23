В Києві господар відшукав викраденого пса через шість років (відео)

Лабрадор після тривалої розлуки впізнав свого господаря

У Києві викраденого шість років тому лабрадора повернули його господарю. Собаку переховували в Бориспільському районі.

Про щасливий фінал драматичної історії на своїй сторінці в Facebook повідомила Наталя Рець. Вона зазначила, що лабрадора знайшли завдяки клейму заводчиці.

Вєню викрали, коли йому було п’ять років у Переяслав-Хмельницькому. Нині йому вже 11 років.

Останнім часом пес жив на ланцюгові в приватному будинку жінка, що пиячить. Господарі дуже довго розшукували свого улюбленця, але всі спроби виявилися марними.

«Завдяки сердечності сусідів собаку вдалося забрати та шукати йому кращої долі. Історія Вєні/Роя скінчилася щасливо. Господарі мчать до Києва», – зазначила Наталя Рець.

Чотирилапого викрали та переховували та завдяки зусиллям небайдужих людей його вдалося знайти й передати господарю. І Вєня упізнав свого господаря і кинувся йому в обійми.

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