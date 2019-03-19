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    У Міністерстві ветеранів на сьогодні працює п'ятеро осіб

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    Глава Міністерства у справах ветеранів Ірина Фриз та її заступники - Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко - У Міністерстві ветеранів на сьогодні працює п'ятеро осіб
    Глава Міністерства у справах ветеранів Ірина Фриз та її заступники - Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко

    Міністерство повноцінно запрацює вже влітку

    Наразі в міністерстві у справах ветеранів працює п'ятеро осіб, решту працівників планують набрати протягом найближчих двох місяців. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу.

    «У нас є міністр, держсекретар, два заступники призначені і голова Ради ветеранів війни, який призначений наказом міністра», - зазначила Гаврилюк.

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    За її словами, найближчим часом будуть оголошені конкурси на заміщення інших вакантних посад у міністерстві.

    Як зазначила заступник міністра, уже в квітні-травні буде набрана певна кількість працівників, щоб уже з 1 липня міністерство повноцінно запрацювало.

    Зазначимо також, що Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.

    Раніше міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при очолюваному нею відомстві. До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування.

    Також повідомлялося, що в Україні створять Єдиний держреєстр ветеранів

    На початку лютого повідомлялося, що у Міністерстві в справах ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз, решту працівників будуть набирати тільки після вступу на посаду держсекретаря.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів запустило власний сайт.

    Джерело: УНН

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