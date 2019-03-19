У Міністерстві ветеранів на сьогодні працює п'ятеро осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Міністерства у справах ветеранів Ірина Фриз та її заступники - Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко

Міністерство повноцінно запрацює вже влітку

Наразі в міністерстві у справах ветеранів працює п'ятеро осіб, решту працівників планують набрати протягом найближчих двох місяців. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу.

«У нас є міністр, держсекретар, два заступники призначені і голова Ради ветеранів війни, який призначений наказом міністра», - зазначила Гаврилюк.

За її словами, найближчим часом будуть оголошені конкурси на заміщення інших вакантних посад у міністерстві.

Як зазначила заступник міністра, уже в квітні-травні буде набрана певна кількість працівників, щоб уже з 1 липня міністерство повноцінно запрацювало.



Зазначимо також, що Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.

Раніше міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при очолюваному нею відомстві. До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування.

Також повідомлялося, що в Україні створять Єдиний держреєстр ветеранів.

На початку лютого повідомлялося, що у Міністерстві в справах ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз, решту працівників будуть набирати тільки після вступу на посаду держсекретаря.

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів запустило власний сайт.

Джерело: УНН