У Міносвіти готують нові вимоги до шкіл через отруєння газом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

Міністр нагадала, що батьки мають стежити за тим, до чого мають доступ їхні діти

Міністерство освіти та науки вимагатиме від шкіл перевірити, як дотримуються заходи безпеки, а також проводити з учнями бесіди щодо небезпеки для них та оточуючих використання газових балончиків.

Про це міністр освіти та науки Лілія Гриневич сказала, коментуючи журналістам ситуацію з отруєнням дітей газом в харківській школі.

«Міністерство освіти буде вимагати перш за все дві речі. По-перше, всі школи повинні перевірити, чи в них дотримані всі заходи безпеки, чи всі діти і вчителі знають, що робити у випадку будь-якої кризової ситуації і як евакуйовувати учнівській та вчительський колектив зі школи. Це стосується і протипожежної безпеки, і будь-якої проблеми. Друге - в усіх навчальних закладах повинні провести роботу з дітьми і пояснити їм, якої величезної шкоди завдає здоров'ю людини вдихання таких газів», - сказала Гриневич.

За її словами, батьки мають стежити за тим, до чого мають доступ їхні діти.

Також міністр підкреслила, що мережі, які продають відповідні товари, мають слідкувати, що вони продають дітям.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладурозпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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Джерело: Укрінформ