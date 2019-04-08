У МЗС Австрії заявили про необхідність зберегти антиросійські санкції



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Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль та президент РФ Володимир Путін

Анексія Криму - це порушення міжнародного права, - заявила міністр

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль заявила про необхідність зберегти антиросійські санкції.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Санкції були введені в 2014 році, з тих пір постійно продовжувалися та недавно були продовжені на півроку. Ми ніколи з них не виходили. Тому що ми поважаємо міжнародне право. Анексія Криму - це порушення міжнародного права», - заявила Кнайссль.

Напередодні міністри закордонних справ країн Великої сімки висловили готовність ввести нові санкції проти Росії.

Як відомо, Німеччина не збирається скасовувати санкції проти РФ.

Зазначимо також, що США готують нові санкції проти Росії.

До слова, 18 серпня 2018 року Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.

Варто зазначити, що глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля.