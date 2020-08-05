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    У світі

    Внаслідок вибуху в Бейруті загинув генсек ліванської партії

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    <span>Назар Наджарян був у&nbsp;своєму кабінеті під час вибуху</span> - Внаслідок вибуху в Бейруті загинув генсек ліванської партії
    Назар Наджарян був у своєму кабінеті під час вибуху

    Політик впав у кому і був госпіталізований, онак лікарі не змогли врятувати його життя

    Внаслідок потужного вибуху в порту ліванського міста Бейрут загинув генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.

    Про це повідомляють ліванські ЗМІ.

    Політик перебував у своєму кабінеті під час вибуху й отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

    Зазначається, що Наджар'ян дістав серйозні поранення через вибух у порту. Місцеве видання lebanon24 повідомило, що політик впав у кому і був госпіталізований. Однак лікарі не змогли врятувати його життя.

    Окрім того, за даними місцевих ЗМІ, від вибуху постраждали дочка і дружина прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

    Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.

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