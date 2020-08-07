  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МЗС України відреагували на затримання журналістів у Мінську

    • Розсилка
    Сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів - У МЗС України відреагували на затримання журналістів у Мінську
    Сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів

    Справа перебуває на контролі МЗС України та посольства в Білорусі

    Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками правоохоронних органів у Мінську. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання журналістів.

    Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

    У відомстві нагадали, що за наявною у них інформацією, сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів. Двоє мають українське громадянство – Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська.

    «Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги», – йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі відомства наголосили, що справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Білорусі.

    Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

    До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень. 

    Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

    Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

    Читайте також: 
    МЗС Білорусь дипломатія вибори арешт українці посольство Україна журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ