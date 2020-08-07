У МЗС України відреагували на затримання журналістів у Мінську
Справа перебуває на контролі МЗС України та посольства в Білорусі
Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками правоохоронних органів у Мінську. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання журналістів.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
У відомстві нагадали, що за наявною у них інформацією, сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів. Двоє мають українське громадянство – Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська.
«Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі відомства наголосили, що справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Білорусі.
Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.
До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень.
Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.
Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».
Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.
Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.