У МЗС України відреагували на затримання журналістів у Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів

Справа перебуває на контролі МЗС України та посольства в Білорусі

Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками правоохоронних органів у Мінську. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання журналістів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що за наявною у них інформацією, сьогодні у Мінську затримали трьох журналістів. Двоє мають українське громадянство – Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська.

«Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі відомства наголосили, що справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Білорусі.

Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень.

Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.