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    У МЗС України заявили про зрив зустрічі у «нормандському форматі»

    У російської делегації не знайшлося часу на зустріч у «нормандському форматі»
    Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНІАН. «Імовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», — сказала вона. Зазначається, що причиною стала
    • Сьогодні, 21:11
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    У російської делегації не знайшлося часу на зустріч у «нормандському форматі»

    Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться.

    Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНІАН.

    «Імовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», — сказала вона.

    Зазначається, що причиною стала відсутність вільного часу у російської делегації.

    Зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

    Нормандська четвірка МЗС Павло Клімкін міністр президент
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