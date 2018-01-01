У МЗС України заявили про зрив зустрічі у «нормандському форматі»

У російської делегації не знайшлося часу на зустріч у «нормандському форматі»

Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНІАН. «Імовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», — сказала вона. Зазначається, що причиною стала



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У російської делегації не знайшлося часу на зустріч у «нормандському форматі»

Зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» в Мюнхені 17 лютого не відбудеться.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНІАН.

«Імовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», — сказала вона.

Зазначається, що причиною стала відсутність вільного часу у російської делегації.

Зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.