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    Угода щодо «Північного потоку-2». Дипломат назвав найнебезпечніші наслідки для України

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    Ангела Меркель та Джо Байден узгодили позиції Німеччини та США щодо запуску російського газопроводу - Угода щодо «Північного потоку-2». Дипломат назвав найнебезпечніші наслідки для України
    Ангела Меркель та Джо Байден узгодили позиції Німеччини та США щодо запуску російського газопроводу
    Фото: Tom Brenner / Reuters

    США та Німеччина дали «Північному потоку-2» зелене світло

    Колишній посол України у США Валерій Чалий назвав найнебезпечніші наслідки для України від прийняття декларації США та ФРН щодо «Північного потоку-2».

    «Спільна декларація США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки – це, звісно, добре. Але, «Північному потоку-2» – зелене світло. Найгірше не це», – написав дипломат у Facebook.

    За його словами, найнебезпечніші наслідки для України цих рішень (що б далі не відбувалося) наступні:

    • Керівництво РФ, яке розв'язало неоголошену війну проти суверенної сусідньої держави виходить з ізоляції. При цьому відверто заявляючи про свої агресивні наміри.
    • Подальші рішення, які безпосередньо стосуються безпеки України, також можуть прийматися без України.
    • США дадуть собі раду, а от загрози для Європи стрімко зростають. Сильний Європейський Союз – в наших інтересах, а слабкий – в інтересах Росії.

    «Чи варто ставити крапку. Ні. Все тільки починається. Дуже сподіваюся, що Україна зіграє свою гру», – резюмував експосол України у США.

    Нагадаємо, Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».

    21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

    Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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    Теги: Росія енергетика США газ Німеччина політика транзит декларація посол Україна Валерій Чалий Північний потік-2
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    Угода щодо «Північного потоку-2». Дипломат назвав найнебезпечніші наслідки для України