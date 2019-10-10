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    Економіка та фінанси

    Колишній керівник «Укргазвидобування» став директором трансформації МХП

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    &nbsp;Заробітна плата Олега Прохоренка в&nbsp;компанії&laquo;Укргазвидобування&raquo; становила близько 1 млн грн / міс - Колишній керівник «Укргазвидобування» став директором трансформації МХП
     Заробітна плата Олега Прохоренка в компанії«Укргазвидобування» становила близько 1 млн грн / міс

    Прохоренко покинув «Укргазвидобування» 15 березня 2019 року, вакантне місце в статусі в.о. зайняв Андрій Фаворов

    Колишній керівник компанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко став директором напрямку трансформації Агроіндустріального холдингу «Миронівський Хлібопродукт» (МХП).

    Про це повідомило джерело в МХП, пише НафтоРинок.

    В МХП зазначили, що Прохоренко з'явився в центральному офісі агрохолдингу (у Києві, вул. Заболотного, 158 – ред.) ще влітку, пізніше він очолив напрямок трансформації компанії.

    Прохоренко покинув «Укргазвидобування» 15 березня 2019 року, вакантне місце в статусі в.о. зайняв Андрій Фаворов, який через 5 місяців оголосив про скорочення програми буріння в держкомпанії.

    За каденцію Прохоренка компанія наростила активи, зокрема (обновила парк бурових верстатів) і провела ряд проектів з буріння і інтенсифікації видобутку з залученням сторонніх підрядників, включаючи іноземних. Однак замість очікуваного зростання видобутку природного газу, на який за різними оцінками було витрачено від 40 до 80 млрд грн в останні роки, держкомпанія отримала збільшення виробничо-технологічних втрат (укр. - ВТВ) в обсязі близько 1,4 млрд куб м газу за період в 2018 р.

    За підрахунками видання, фінансові втрати від ПТП за 2016-2018 роки склали 14,27 млрд грн - сума, що перевищує інвестиції «Укргазвидобування» на «модернізацію, розвиток компетенцій і підтримку цілісної інфраструктури - 12 млрд грн» (купівля бурових і спецтехніки, операції ГРП, ремонт свердловин, сейсміку і ін.).

    За даними ЗМІ, заробітна плата Прохоренка становила близько 1 млн грн / міс., а за підсумками 2018 року голова «Укргазвидобування отримав від «Нафтогазу» бонус в розмірі 168-180% від його місячного посадового окладу. Таким чином, розмір премії Прохоренко за 1, 3 і 4 квартали 2018 року склав по 1,8 млн грн, а за 2 квартал - 1,68 млн грн.

    Сумарний же розмір премій Прохоренко склав 7,08 млн грн.

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