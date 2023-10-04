У наступному році Україна розпочне виробництво гаубиць з британською компанією
Іноземні компанії починають виробництво в Україні, тому що бачать у цьому можливість
Україна вже з наступного року починає спільне виробництво гаубиць з британською компанією. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
«Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року», – заявив міністр.
Також Олександр Камишін додав, що вже розпочали працювати над створенням спільного підприємства з німецькою компанією, а турецька компанія вже почала будувати завод в Україні.
За словами міністра, іноземні компанії починають виробництво в Україні, тому що бачать у цьому можливість. Він впевнений, що таких співпраць буде більше, і це допоможе у створенні «арсеналу вільного світу».
Камишін також зазначив, що Україна виробляє різні види зброї та боєприпасів, і в кожному сегменті шукає партнерства з американськими компаніями.
«Ми все ще випускаємо калібри радянського типу. Ми тільки починаємо виробляти калібри НАТО, і я впевнений, що завдяки співпраці з американськими компаніями ми зможемо налагодити це виробництво, і це принесе користь не лише моїй країні, а й глобальній обороноздатності», – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, поширюються повідомлення про те, що у союзників Києва закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати ЗСУ без загрози для власної безпеки.
Раніше стало відомо, що сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси.
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