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Хорватія знайшла незвичний варіант житла для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хорватія знайшла незвичний варіант житла для біженців
Влада Хорватії намагається навести лад із мігрантами
фото: Cropix

У Хорватії під центри прийому та реєстрації біженців переобладнають військові казарми

У зв'язку зі зростанням міграційного тиску міністерство внутрішніх справ Хорватії планує створити новий центр реєстрації та прийому біженців у порожніх колишніх військових казармах місткістю 500 осіб у місті Дугі Долі, округ Карловац, неподалік кордону з Боснією та Герцеговиною. Про це пише хорватське видання Jutarnji List із посиланням на міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божиновича.

Декількома днями раніше Jutarnji List повідомило про план, що готується, який пізніше був підтверджений МВС Хорватії. Одразу після публікації статті місцеві мешканці почали протестувати. Було запущено петицію та організовано невелику демонстрацію в сусідньому районі Крняк.

У зв'язку з цим представники округу Карловац та двох інших районів, прилеглих до Дуги Долі, запросили офіційну інформацію до компетентного міністерства. Божинович відвідав Карловац у вівторок, де зустрівся із керівниками муніципалітетів.

Міністр повідомив пресі, що міграційний тиск на Європу значно зріс, і зараз мільйони людей переїжджають до Північної Африки та Туреччини, щоб потім перебратися до ЄС. «Це впливає і на Хорватію, і проблему не буде вирішено протягом багатьох років, і з цього приводу ведуться ретельні дебати на рівні ЄС», – наголосив він.

Оскільки округ Карловац найбільше схильний до впливу західнобалканського міграційного маршруту, то колишні казарми будуть перетворені на центр реєстрації та прийому біженців, щоб розвантажити місцеві поліцейські ділянки та прилеглі міські центри, пояснив Божинович.

Він зазначив, що для створення центру було запрошено підтримку ЄС, і аналогічні об'єкти плануються в інших округах, таких як Сисак-Мославіна та Бродсько-Посавська. «Європейський союз має профінансувати це, і ми сподіваємося, що він це зробить, тому що це у його найкращих інтересах», – сказав міністр.

Більшість мігрантів приїжджають до Хорватії через Боснію та Герцеговину.

Дамір Бутіна, голова прикордонної служби округу Карловац, повідомив комерційному каналу Nova TV, що кількість заборон на перетин кордону неухильно зростала протягом перших восьми місяців року. Він додав, що нелегальні мігранти прибувають із Близького Сходу, Північної Африки, Туреччини, Афганістану та Пакистану. Що стосується співпраці з інститутами у Боснії та Герцеговині, то «нині не видно жодних конкретних результатів», – сказав він.

Нагадаємо, в Ірландії із 5 вересня українських біженців почали поетапно розміщувати у наметах, що використовуються для проведення фестивалю «Електричний пікнік». Про це пише IrishMirror з посиланням на рішення влади.

Департамент інтеграції Ірландії підтвердив газеті, що на початку вересня підписав контракт на використання об'єкта у Страдбаллі  (селище в Ірландії,  в графстві Ліїш, провінція Ленстер) для розміщення до 750 біженців протягом шести тижнів.

У пояснювальній записці йдеться, що «ділянка оточена з усіх боків безпечним парканом» і «кожному жителю буде видано бейджик на шнурку з посвідченням особи з фотографією, яку вони мають пред'явити на вхід та вихід».

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Теги: міністр мігранти військові Хорватія дебати Європейський союз

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