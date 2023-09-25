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Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни
Латвійські компанії і далі постачають в Росію мікросхеми на мільйони євро
фото з відкритих джерел

До країни замість російських покупців раптом прийшли нові та придбали продукції на кругленьку суму

В Латвії розпочали перевірку інформації в ЗМІ щодо постачання мікросхем російським військовим заводам. Про це пише «The Insider».

Дві компанії раніше потрапляли до поля зору Служби держбезпеки, але проведення перевірок не виявляло ніяких порушень міжнародних санкцій. Підприємство RD Alfa mikroelektronikas departaments заперечує інформацію щодо постачання мікросхем у РФ. Те ж саме кажуть і в Alfa RPAR.

Однак в публікації йдеться про те, що латвійські компанії і далі постачають в Росію мікросхеми на мільйони євро, незважаючи на санкції та контроль над експортом. Повідомляється, що одним із основних імпортерів мікроелектроніки з Латвії є російська компанія «Леста-М».

Вона отримала держзамовлення на постачання мікросхем на суму понад 775 тисяч євро, а серед клієнтів є компанії військово-промислового комплексу, у тому числі виробники ракет «Іскандер» та ЗРК «Тор-М2Е».

Ризький завод напівпровідників одним із перших у Радянському Союзі почав виробляти інтегральні мікросхеми у 1960-ті роки. За кілька десятків років на її базі створили три підприємства – AS RD Alfa, AS Alfa RPAR та AS RD Alfa mikroelektronikas departaments.

Латвійські чіпи, за даними «The Insider», постачалися до РФ під торговими марками RD Alfa та Alfa RPAR, при цьому основним постачальником виступало RD Alfa mikroelektronikas departaments. Після початку війни в Україні схема змінилась – зараз продукцію постачають Alfa RPAR і дві китайські компанії – Dalian Stella Trading і Liaoning Jinhechuang Logistics.

В публікації зазначили, що одночасно з початком війни в Україні в Латвії замість російських покупців раптом з’явились нові, які придбали продукції $1,7 млн. Зазначається, що московська філія продовжує підтримувати сайт російською мовою та рекламує асортимент латвійської мікроелектроніки.

Нагадаємо, Росії вдалося уникнути санкцій «Великої сімки» на більшу частину свого експорту нафти, адже доходи Кремля від сировини зростають. Стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж $95 за барель у поєднанні зі зниженням знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти, ймовірно, 2023 року становитимуть як мінімум на $15 млрд більше, ніж може бути.

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Теги: санкції завод Латвія війна

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