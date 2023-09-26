Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників

Засобами ППО знищено сім безпілотників над Білгородською областю

Жителі Білгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників. У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони. про це повідомляє міноборони РФ

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Зазначається, що засобами ППО знищено сім безпілотників над Білгородською областю.

Окрім цього вони повідомили, що пізно ввечері було збито два БПЛА літакового типу в Курській області.

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Раніше повідомлялося, що губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 25 вересня регіон знову було атаковано безпілотниками.

Нагадаємо, український безпілотник вранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Також на світанку 22 вересня на підльоті до курортного міста Туапсе в Краснодарському краї РФ нібито було збито безпілотник.

Як повідомлялося, увечері 21 вересня у російському місті Тула прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після цього у частині міста нібито зникло світло.

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До слова, увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст.

Як написав так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому «Бельбек» нібито було збито ракету.