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Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Засобами ППО знищено сім безпілотників над Білгородською областю

Жителі Білгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників. У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони. про це повідомляє міноборони РФ

Зазначається, що засобами ППО знищено сім безпілотників над Білгородською областю.

Окрім цього вони повідомили, що пізно ввечері було збито два БПЛА літакового типу в Курській області.

Раніше повідомлялося, що губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 25 вересня регіон знову було атаковано безпілотниками. 

Нагадаємо, український безпілотник вранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Також на світанку 22 вересня на підльоті до курортного міста Туапсе в Краснодарському краї РФ нібито було збито безпілотник

Як повідомлялося, увечері 21 вересня у російському місті Тула прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після цього у частині міста нібито зникло світло.

До слова, увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст. 

Як написав так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому «Бельбек» нібито було збито ракету.

Теги: Міноборони РФ завод місто безпілотник росія

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