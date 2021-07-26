  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Україна – у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільше хворих виявили в Індонезії - Україна – у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від Covid-19
    Найбільше хворих виявили в Індонезії

    Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії

    За добу 24 липня у світі діагностували понад 427 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

    Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії. В Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна. Такі дані сайту Worldometers.

    В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

    У Індонезії та Індії зафіксували понад 38 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 29 тисяч випадків.

    Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

    Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

    За весь час пандемії вилікувались від недуги 176 млн 767 тис. 088 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

    З початку пандемії підтверджено 4 млн 175 тис. 080 смертей від Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Росія Іран Франція Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна – у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від Covid-19