Україна – у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від Covid-19

Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії

За добу 24 липня у світі діагностували понад 427 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії. В Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна. Такі дані сайту Worldometers.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

У Індонезії та Індії зафіксували понад 38 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 29 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 176 млн 767 тис. 088 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 млн 175 тис. 080 смертей від Covid-19.

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