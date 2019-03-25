Аварія круїзного лайнера біля берегів Норвегії: постраждали близько 30 осіб



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Евакуація постраждалих з лайнера Viking Sky

Більшості потерпілих, які звернулися до медиків, була надана оперативна допомога і вони були відпущені додому

Кількість постраждалих внаслідок інциденту з круїзним лайнером Viking Sky біля берегів Норвегії, які звернулися по допомогу до медиків, збільшилася до 27 осіб.

Про це повідомляє портал NRK.

Відзначається, що більшості потерпілих, які звернулися до медиків, була надана оперативна допомога і вони були відпущені додому, шестеро з них були госпіталізовані в клініку Мольде.

Напередодні повідомлялося, що із лайнера Viking Sky забрали 460 пасажирів і припинили евакуацію.

Нагадаємо, у круїзного лайнера Viking Sky з 1373 людьми на борту в суботу вдень, під час шторму, вийшли з ладу всі двигуни. Судно подало сигнал Mayday. За ніч екіпаж зміг перезапустити три з чотирьох двигунів.. Частину пасажирів і членів екіпажу евакуювали вертольотами.

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

Згодом поблизу місця, де сталася аварія лайнера Viking Sky, ще один корабель подав сигнал про порятунок через сильний шторм.