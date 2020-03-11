У Німеччині у депутата Бундестагу підтвердили коронавірус



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У Німеччині у депутата Бундестагу підтвердили коронавірус Фото: dpa

Хаген став першим інфікованим депутатом Бундестагу

Член фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.

Про це повідомляє ntv.

Хаген став першим інфікованим депутатом Бундестагу.

«Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу пізно в середу ввечері», - сказав він.

За словами парламентарія, перші симптоми з'явилися у нього після гірськолижного відпочинку в Австрії. Після повернення він почав злегка кашляти і попросив лікаря Бундестагу оглянути його.

У п'ятницю, 6 березня депутат виступив з промовою в Бундестазі.

Зараз складається список контактних осіб, які повинні переходити карантин в якості запобіжного заходу.

Сесія на наступному тижні не скасована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.