У Німеччині у депутата Бундестагу підтвердили коронавірус
Хаген став першим інфікованим депутатом БундестагуЧлен фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.
Про це повідомляє ntv.
Хаген став першим інфікованим депутатом Бундестагу.
«Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу пізно в середу ввечері», - сказав він.
За словами парламентарія, перші симптоми з'явилися у нього після гірськолижного відпочинку в Австрії. Після повернення він почав злегка кашляти і попросив лікаря Бундестагу оглянути його.
У п'ятницю, 6 березня депутат виступив з промовою в Бундестазі.
Зараз складається список контактних осіб, які повинні переходити карантин в якості запобіжного заходу.
Сесія на наступному тижні не скасована.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.
Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.
Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.