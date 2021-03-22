Коронавірус в Україні. Люди якого віку в найвищій зоні ризику

Найбільш уразливими до коронавірусу є люди похилого віку

Ляшко розповів про вікову структуру захворюваності на коронавірус

В Україні структура захворюваності на коронавірус за віком майже незмінна. Найбільш уразливими до Covid-19, як і на початку пандемії, залишаються люди похилого віку.

Про це РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, люди похилого віку все ще у «червоній» зоні ризику, оскільки найбільша частка тих, хто захворів, саме у віковій групі 50-59 років, 60 і старше.

«Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили й по віковій частці померлих з діагнозом «коронавірусна хвороба». І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. При цьому останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+», – розповів він.

Вікова частка хворих

У віковій групі понад 60 років, як зазначив Ляшко, також спостерігається найбільш критичний перебіг захворювання. Зокрема, 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. У віковій групі 65 і старше вища і вірогідність повторного інфікування.

Вікова частка летальних випадків

За результатами дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, перенесена хвороба захищала від повторного інфікування коронавірусом на 80,5%, при цьому в людей, старших 65 років, такий захист був лише у 47,1%. У зв'язку з цим у МОЗ планують якнайшвидше провести вакцинацію цієї категорії людей.

Ляшко додав, що результати третьої фази клінічного дослідження вакцини AstraZeneca, яке нещодавно завершилося у США, показали понад 80% ефективності у віковій групі 65+ років.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 березня, виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Із коронавірусом було госпіталізовано 3026 осіб та підтверджено 157 летальних випадків. Одужало за минулу добу 2993 пацієнти. За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 1 554 256 осіб.

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

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