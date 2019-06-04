У Переяслав-Хмельницькому сталися сутички між націоналістами і правоохоронцями



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Декілька сотень учасників акції вимагали покарати винних у смерті 5-річного Кирила

Біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому на Київщині, де поліцейські смертельно поранили 5-річного хлопчика, влаштували акцію протесту, під час якої між націоналістами і правоохоронцями сталися сутички.

Декілька сотень учасників акції вимагали покарати винних у смерті 5-річного Кирила, реформувати поліцію та відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Силовики зі щитами оточили будівлю відділку, а націоналісти, серед яких зокрема праворадикали С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки.

Також вони запалили фаєри та підривали петарди. Коли хтось підходив близько, поліцейські застосовували газові балончики.

До учасників акції вийшов новий очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. На запитання, чому на місці злочину не проводять слідчі дії і воно навіть не перекрите, він відповів: «Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань, з цим питанням звертайтеся до них».

Прокоментував Нєбитов те, що спочатку повідомлялось про поранення 5-річного Кирила від падіння на камінь. За словами очільника поліції, коли дитину доставили у лікарню, таку версію висунули лікарі.

Також він підтвердив, що зброю, з якої стріляли в хлопчика, досі не знайшли.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.