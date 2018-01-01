У Путіна божаться, що не засекречували кількість загиблих росіян у Сирії

В Кремлі не мають «конкретної детальної інформації про кількість росіян, що знаходяться в Сирії»

Президент РФ Володимир Путін не ухвалював рішення про те, щоб засекретити інформацію про загиблих російських найманців у Сирії. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. [READ_MORE] «Ні, президент не приймав рішення. Все, що ми могли сказати по цій темі, ми вже сказали, нам нема чого додати», - сказав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські найманці у Сирії

В Кремлі не мають «конкретної детальної інформації про кількість росіян, що знаходяться в Сирії»

Президент РФ Володимир Путін не ухвалював рішення про те, щоб засекретити інформацію про загиблих російських найманців у Сирії.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ні, президент не приймав рішення. Все, що ми могли сказати по цій темі, ми вже сказали, нам нема чого додати», - сказав представник Кремля.

Пєсков назвав ЗМІ, які пишуть про ліквідованих росіян у Сирії такими, що опинилися «в полоні у перекручених даних». «Закликаємо серйозно підходити до опису таких потенційно важливих епізодів, щоб не бути в полоні у перекручених даних», - сказав він, коментуючи повідомлення про загибель великого числа росіян 7 лютого о сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Також Пєсков «в зв'язку з відсутністю конкретних даних по даній темі» назвав незрозумілим питання журналіста, який поцікавився щодо оголошення жалоби в зв'язку з загибеллю великої кількості російських громадян в Сирії 7 лютого.

За словами прес-секретаря Путіна, в Кремлі не мають «конкретної детальної інформації, яка дозволила б зробити висновки про кількість росіян, що знаходяться в Сирії».

«Не можна виключати, що на території Сирії можуть перебувати громадяни РФ, вони не відносяться до Збройних сил РФ, це все, що можна констатувати», - заявив прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, що 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Дружина загиблого у Сирії російського бойовика Станіслава Матвєєва розповіла, що російських найманців послали на забій, як свиней.

Крім того, як стало відомо 15 лютого у Сирії в результаті вибуху на складі боєприпасів загинули 15 російських найманців приватної військової компанії.

15 лютого видання The Independent повідомило, що Путін через хворобу може скасувати президентську кампанію.

Як відомо, Володимир Путін скасував найближчі публічні заходи.

За інформацією ЗМІ, причини можуть бути різними: як хвороба, так і ускладнення ситуації в Сирії.

Читайте також: Путін схожий на старіючого лева, якому ще вистачає їжі, але він втомився, щоб щось змінювати

Джерело: ТАСС