У Путіна готові терпіти санкції щонайменше шість років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Москві не бачать причин для зміни прогнозу щодо тривалості санкцій

Міністерство економічного розвитку РФ очікує, що антиросійські санкції збережуться як мінімум до 2024 року. Такі умови закладені в макропрогноз розвитку російської економіки.

Про це повідомив глава відомства Максим Орешкін у кулуарах Московського фінансового форуму, повідомляє «Інтерфакс» у четвер, 6 вересня.

«Якщо щось буде змінюватися, звісно, завжди будемо дивитися, але поки причин для якоїсь серйозної зміни прогнозу ми не бачимо, - сказав він.

Також, за словами Орешкіна, підвищення ПДВ у Росії з 1 січня 2019 року до 20% призведе до прискорення інфляції в країні.

«Наш прогноз - саме в першому кварталі ми досягнемо максимального значення. Воно буде вищим за 4,5%. Від 4,5% до 5% ми зараз очікуємо», - зазначив він.

Напередодні стало відомо, що дипломати ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії. Рішення буде оприлюднене 5 вересня.

Нагадаємо, російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.

Наприкінці серпня США ввели санкції проти вчених Росії.

27 серпня набули чинності нові антиросійські санкції США.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.