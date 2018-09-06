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    У Путіна готові терпіти санкції щонайменше шість років

    • Розсилка
    У Путіна готові терпіти санкції щонайменше шість років

    У Москві не бачать причин для зміни прогнозу щодо тривалості санкцій

    Міністерство економічного розвитку РФ очікує, що антиросійські санкції збережуться як мінімум до 2024 року. Такі умови закладені в макропрогноз розвитку російської економіки.

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    Про це повідомив глава відомства Максим Орешкін у кулуарах Московського фінансового форуму, повідомляє «Інтерфакс» у четвер, 6 вересня.

    «Якщо щось буде змінюватися, звісно, завжди будемо дивитися, але поки причин для якоїсь серйозної зміни прогнозу ми не бачимо, - сказав він.

    Також, за словами Орешкіна, підвищення ПДВ у Росії з 1 січня 2019 року до 20% призведе до прискорення інфляції в країні.

    «Наш прогноз - саме в першому кварталі ми досягнемо максимального значення. Воно буде вищим за 4,5%. Від 4,5% до 5% ми зараз очікуємо», - зазначив він.

    Напередодні стало відомо, що дипломати ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії. Рішення буде оприлюднене 5 вересня.

    Нагадаємо, російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. 

    Наприкінці серпня США ввели санкції проти вчених Росії.

    27 серпня набули чинності нові антиросійські санкції США.

    Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американські санкції проти Росії діятимуть доти, доки Москва не змінить своєї поведінки відносно України.

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