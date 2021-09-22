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    У п’яти населених пунктах України пройдуть позачергові вибори

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    Позачергові вибори у цих населених пунктах відбудуться 31 жовтня 2021 року та 27 березня 2022 року - У п’яти населених пунктах України пройдуть позачергові вибори

    Позачергові вибори у цих населених пунктах відбудуться 31 жовтня 2021 року та 27 березня 2022 року

    Фото: mfa.gov.ua

    Народні депутати проголосували за відповідні проєкти постанов

    Верховна Рада призначила у п’яти населених пунктах України позачергові вибори. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Так, народні депутати проголосували за проєкти постанов «Про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області» (№5634), «Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області» (№5768), «Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області» (№5806), згідно з якими позачергові вибори у цих населених пунктах відбудуться 31 жовтня 2021 року.

    Водночас парламентарії підтримали постанови «Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області» (№6056) та «Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області» (№6057). Позачергові вибори у цих населених пунктах відбудуться 27 березня 2022 року

    Як раніше повідомлялося, на вибори, що відбудуться 31 жовтня на Черкащині, Херсонщині та у Харкові, витратять з держбюджету 76,7 мільйона гривень.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

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    Теги: Верховна Рада вибори
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    У п’яти населених пунктах України пройдуть позачергові вибори